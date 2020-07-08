В Тюменской области в рамках нацпроекта отремонтируют 176 км дорог

В июне на территории региона в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" был отремонтирован 71 дорожный объект.
Окончены работы на 7 объектах региональных дорог. Среди них — участки тюменской объездной дороги, подъезды к деревням и селам в Тюменском районе — село Ембаево, деревня Коняшина.
Работы на 33 объектах продолжаются, по оставшимся 102 объектам идут подготовительные работы. Всего в этом году по нацпроекту будет отремонтировано 206 объектов общей протяженностью 176 километров.
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