В Тюменской области в рамках нацпроекта отремонтируют 176 км дорог

В июне на территории региона в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" был отремонтирован 71 дорожный объект.

Окончены работы на 7 объектах региональных дорог. Среди них — участки тюменской объездной дороги, подъезды к деревням и селам в Тюменском районе — село Ембаево, деревня Коняшина.

Работы на 33 объектах продолжаются, по оставшимся 102 объектам идут подготовительные работы. Всего в этом году по нацпроекту будет отремонтировано 206 объектов общей протяженностью 176 километров.