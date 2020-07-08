О нарушениях масочного режима в автобусах тюменцы могут сообщить на горячую линию

С сегодняшнего дня в Тюмени не допускается нахождение без масок в общественном транспорте. Соответствующий пункт был внесен в постановление правительства Тюменской области № 120-п "О введении режима повышенной готовности".
"При входе в салон автобуса пассажиру необходимо надеть маску. В противном случае кондуктор или водитель попросит покинуть общественный транспорт. В случае отказа пассажира надеть маску или выйти из автобуса маршрут не сможет продолжить движение, — говорится в сообщении комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени. — Также кондуктор вправе вызвать сотрудников полиции и управления Роспотребнадзора для составления протокола об административном правонарушении".
Соблюдать масочный режим обязаны и сами экипажи. Сообщить о нарушениях тюменцы могут на горячую линию МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru