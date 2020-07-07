Автомобилистку привлекли к ответственности после видео с детьми, высунувшимися в люк

В Тюмени автоинспекторы привлекли к ответственности водителя после ролика, размещенного в соцсетях. На нем в Audi перевозили детей, высунувшихся в люк.

За нарушение правил перевозки детей была задержана 36-летняя тюменка, женщину привлекли к административной ответственности.

"Водитель утверждает, что не передавала свой автомобиль другим людям, но как перевозила детей с нарушением, не помнит. Камеры на дорогах города зафиксировали 8 фактов превышения скорости водителем Audi за последние 5 месяцев", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

С начала года автоинспекторы выявили на дорогах Тюменской области 3260 нарушений правил перевозки детей в автомобилях.