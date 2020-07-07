В Тюмени ношение масок в автобусах станет обязательным

С 8 июля ношение масок в общественном транспорте будет обязательным.

С целью уменьшения передачи коронавирусной инфекции контактным путем проезд пассажиров в общественном транспорте без надетых санитарно-гигиенических масок не допускается, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени. Соответствующие изменения в постановление правительства Тюменской области № 120-п были внесены 3 июля.

"С 8 июля к организациям, осуществляющим перевозки пассажиров, предъявляется дополнительное требование — не перевозить граждан без средств индивидуальной защиты. Такая вынужденная мера в первую очередь необходима для обеспечения безопасности самих пассажиров. Нарушение требований постановления влечет за собой административную ответственность — предупреждение или наложение штрафа. Для водителей и кондукторов разрабатывается порядок действий при возникновении проблемных ситуаций. У них будет возможность вызвать оперативных сотрудников, которые могут составить административный протокол в отношении лиц, нарушающих масочный режим", — рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Требования по соблюдению масочного режима также распространяются на водителей и кондукторов. Ежедневно экипажам выдаются маски, антисептики для рук и хлорсодержащие таблетки для влажной обработки салона автобуса. Сообщить о нарушениях тюменцы могут на горячую линию МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).