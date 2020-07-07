Record’ный челлендж делает движ в твою сторону!

Фотография предоставлена организаторами

Занимаешься спортом на открытом воздухе? Много гуляешь? Тогда фиксирую свой маршрут в виде логотипа радио Record на GPS-трекере! С 6 по 23 июля выкладывай в Инстаграм с хэштегом #record72.

А 24 июля в прямом эфире шоу "Мега Утра" среди всех участников рандомно будет выбран победитель. Будь в теме и выиграй полугодовой абонемент в AGYM.

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