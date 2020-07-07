"Отряды мэра" в Тюмени открыли трудовой сезон

Трудовой сезон для тюменских подростков стартовал на месяц позже намеченных сроков. Церемония открытия "Отрядов мэра-2020" прошла дистанционно. Все ребята находились на своих рабочих местах в разных районах города. На видеосвязи с ними из администрации города был глава Тюмени Руслан Кухарук.

За сезон поработать смогут 4 500 подростков, как и планировалось изначально. Большинство рабочих мест организованы на открытом воздухе. Все они будут трудиться с соблюдением социальной дистанции и обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

"За 20 с лишним лет более 60 000 тюменских мальчишек и девчонок прошли через школу "Отрядов мэра". Это важный шаг в большую взрослую жизнь. Многим он помог определиться со своей будущей профессией. Желаю, чтобы вы получили самые интересные эмоции, приобрели новых друзей и, конечно, плодотворно потрудились на развитие и процветание Тюмени", - выступил с приветствием к ребятам Руслан Кухарук. Глава города пообещал ребятам отметить по итогам сезона самых успешных и активных работников.

Первая смена пройдет с 6 по 17 июля. Рабочий день подростков - с 9 до 12 часов. О датах последующих смен будет сообщено дополнительно, отметили в департаменте по спорту и молодежной политике города.