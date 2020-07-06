В Тюмени стартовала первая смена пришкольных лагерей

В Тюмени на первую смену пришкольных лагерей примут около 9 тысяч детей. Продолжительность смены сокращена с 21 до 14 календарных дней.

С учетом эпидемиологической ситуации, продолжительность смены сокращена с 21 до 14 календарных дней, число детей в отрядах — не более 15.

"Каждое утро при входе в лагерь школьников ждет утренний фильтр — с измерением температуры и обработкой рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. В помещениях школ максимально обеспечена дезинфекция, в том числе с использованием приборов для обеззараживания воздуха", — рассказывают в пресс-службе департамента образования администрации Тюмени.

Если позволит эпидемиологическая обстановка, до конца лета пришкольные лагеря Тюмени примут порядка 20 тысяч школьников.