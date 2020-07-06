Депутат Госдумы Николай Брыкин помогает тюменцам в решении их проблем

Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Николай Брыкин провел личный прием граждан, проживающих в Тюменской области. Из-за сложной эпидемиологической обстановки общение было организовано посредством телефонной связи.

За помощью к депутату обратились четыре жителя региона, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Мужчина пожаловался на нарушение его трудовых прав из-за несложившиеся отношений с новым руководством компании. Его уволили с работы, но он обратился в суд, выиграл дело и сумел восстановиться на прежнем месте. Однако работодатель тут же прислал ему уведомление о сокращении. Теперь при содействии депутата делом займется прокуратура.

Тюменка, которая одна воспитывает шестерых детей, сообщила, что купила комнату в общежитии, а она оказалась муниципальным жильем - сейчас семью выселяют из-за незаконного проживания. Николай Брыкин подключился к ситуации, чтобы помочь детям и их матери с решением жилищного вопроса.

Пенсионерка дважды сдавала тест на COVID-19 в городской поликлинике, результаты были положительными. Но на горячей линии по коронавирусу эту информацию ей не подтвердили, и письменное заключение о болезни на руки не выдали.

За разъяснением ситуации депутат лично позвонил руководству поликлиники. В медучреждении подтвердили положительный анализ и оперативно выдали пациентке официальные документы. Все это время заявительница находилась на карантине, ни с кем не контактировала, получала и продолжает получать необходимое лечение.

Еще одно обращение поступило от жительницы Казанского района. В 2016 году она решила поучаствовать в программе "Обеспечение жильем молодых семей". Но в муниципалитете женщине отказали, основываясь на том, что несколько лет назад мать заявительницы получила жилье по этой же программе.

При поддержке Николая Брыкина вопрос удалось решить положительно. Девушку оперативно проконсультировал главный специалист Управления градостроительства, имущественных и земельных отношений района, ей предложили еще раз подать заявление и представили список необходимых для этого документов.