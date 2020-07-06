Более ста учеников поступили в Физико-математическую школу Тюменской области

Фото ФМШ Тюменской области

В Физико-математической школе Тюменской области прошли вступительные испытания. На зачисление было принято более 500 заявлений, по результатам отбора зачислено чуть больше ста человек.

Вступительные экзамены проходили в соответствии со всеми требованиями безопасности и учетом санитарно-гигиенического режима. Школьники приходили строго по расписанию, была организована быстрая регистрация, расстановка мебели в просторных кабинетах с учетом социальной дистанции. Для поступающих были подготовлены задания в несколько туров.

ФМШ Тюменской области начинает обучение с пятого класса. Конкурс в пятый класс по результатам набора 2020 года составил шесть человек на место. Еще более жесткий отбор проходят будущие семи- и восьмиклассники. При этом поступают в школу жители не только из Тюмени, но и из других регионов и даже из стран ближнего зарубежья. Количество желающих учиться в профильной школе растет каждый год.

Поступающих в пятый и шестой классы ожидали испытания в два тура. По результатам первого отсеялась половина будущих пятиклассников и треть шестиклассников. Оставшиеся ребята демонстрировали свои знания, навыки и математические таланты во втором туре.

После проверки работ стали известны результаты: в пятый класс зачислены 42 человека, в шестой – 20 человек, в десятый – 44 человека. Также в рамках добора команду ФМШ пополнили семь будущих семиклассников и четыре восьмиклассника, пишет "Тюменская область сегодня".