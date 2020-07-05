В Тюмени стартовали онлайн-акции, посвященные Дню семьи

День семьи, любви и верности или День Петра и Февронии отмечают в России 8 июля уже на протяжении 12 лет. Тюменцев приглашают принять участие в акциях, которые приурочили к этому празднику.

Ялуторовский острог проводит онлайн-выставку детских рисунков "Моя ромашковая Русь" в своем паблике. Ромашка символизирует чистую и искреннюю любовь, а также русскую природу и теплое лето. Для участия нужно детям сделать рисунок, а взрослым - сфотографировать юных авторов со своим творением и отправить организаторам. Стоит поспешить, последний день приема работ - 5 июля.

ДК "Водник" в Тюмени запустил онлайн-проект "Семейные ценности" в официальной группе. Участники рассказывают о традициях и ценностях своей семьи, сопровождая свой пост фотографией. К акции уже подключились молодые семьи, которые рассказывают о себе, своих детях и родителях, пишет "Вслух.ру".