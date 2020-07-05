Для тюменцев провели онлайн-лекции по развитию личного бренда

Двухдневный образовательный онлайн-интенсив по формированию и развитию личного бренда "Бренд-weekend" провели в Тюмени. Общая продолжительность лекций составила восемь часов, за время которых тюменцы смогли обсудить с экспертами все нюансы по обозначенной теме.

На онлайн-курсе говорили о том, как найти свою уникальность, с помощью каких ресурсов можно обрести популярность, как подчеркнуть свои сильные и скрыть слабые стороны. Со слушателями общались основатель московского агентства "Наглость.Group" Дарья Кабицкая, главный редактор "Лентача" Тарас Сычев, тюменский блогер Светлана Захарова, управляющий сетью барбершопов в Тюмени Кирилл Бутусов и другие федеральные и региональные эксперты.

Лекции помогли выявить подводные камни в создании личного бренда. Эксперты советовали, в каком формате снимать сторис в "Инстаграме", как использовать маски и сериалы, где лучше вести сообщества с узкой аудиторией, записывать подкасты или создавать интернет-магазин. Речь шла и о трех базовых принципах крепкого бренда: регулярности контента, его искренности и достойности посыла.

Сохраненные эфиры можно найти в группе мультицентра "Моя территория", пишет "Тюменская область сегодня".