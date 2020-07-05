Тюменские родители собирают детей в летние лагеря

Загородные детские лагеря открываются в Тюменской области. В этом году они будут работать в особом режиме: без традиционных родительских дней и посещений сторонними лицами.

Врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Евгения Невидимова рассказала, что нужно знать родителям, которые готовятся отправить ребенка в лагерь.

Самое главное – положить все документы: копию медицинского полиса, прививочный сертификат или выписку о прививках, справку о состоянии здоровья ребенка и наличии хронических заболеваний, справку об отсутствии контакта с инфекционными больными (в т.ч. по COVID-19). Ее необходимо подготовить не ранее, чем за три дня до выезда.

Лекарства давать с собой ребенку не нужно, в каждом лагере есть медпункт с необходимыми препаратами. В случае приема специфических лекарственных средств следует предупредить об этом вожатого, медработника, передать лекарства им или сопровождающему.

С собой ребенку нужно иметь не только летнюю одежду и обувь, но и вещи на прохладную и дождливую погоду. Для душевой понадобятся сланцы, для спортивных занятий – кроссовки или кеды. В достаточном количестве должны быть головные уборы, нижнее белье, средства гигиены: зубная щетка и паста, мыло, шампунь, мочалка.

Обязательно запишите в телефонную книгу или в заметки телефоны администрации лагеря, медпункта, вожатого и сопровождающего. Расскажите ребенку, что самостоятельно без взрослых покидать территорию загородного лагеря строго запрещено, это может быть опасно, пишет "АиФ - Западная Сибирь".