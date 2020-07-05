Тюменцы могут взять велосипед напрокат на час или на месяц

Тюменцам доступны услуги по прокату велосипедов. Двухколесный транспорт можно арендовать на срок от одного часа до месяца, выбрав взрослый, подростковый или детский.

Прокат удобен тем, кто не решается приобрести дорогостоящий велосипед, не планирует пользоваться им слишком часто или не знает, где хранить. В Тюмени существует достаточно много точек, где предложат в аренду хороший и исправный двухколесный транспорт. В каждом, как правило, работают мастера, которые регулярно проводят необходимое обслуживание и проверяют исправность велосипедов.

Бронировать по телефону смысла нет: в сезон велики быстро разбирают из наличия. Чтобы на время стать обладателем транспорта с педалями, нужно предъявить паспорт, водительское удостоверение или военный билет, причем документы понадобятся на каждый велосипед. Исключение – семьи с детьми. В некоторых точках проката потребуется оставить денежный залог – 10 000 рублей, телефоны, планшеты и драгоценности в качестве залога не берут.

Стоимость часа проката составит от 100-130 рублей в зависимости от компании и дня недели. В выходные тариф может быть дороже. Стоимость за сутки варьируется от 500-650 рублей, неделя – от 2000 рублей, месяц – от 3500 рублей. Ночью покататься будет выгоднее, чем днем.

В пунктах проката можно не только выбрать велосипед по параметрам, но и подобрать к нему платные аксессуары: например, противоугонный трос или детское кресло. Подросткам до 14 лет велосипед выдадут только в присутствии опекуна и по его документам, пишет "АиФ - Западная Сибирь".