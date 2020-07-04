Средняя зарплата тюменцев в начале 2020 года выросла, несмотря на пандемию

В январе-апреле 2020 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата на одного работника в Тюменской области составляла 48 тыс. 775 рублей. Для сравнения: в первом квартале 2019 года средняя зарплата была 45 тыс. 419 рублей, в апреле — 47 тыс. 124 рубля. Рост показателя произошел, несмотря на пандемию и введение в регионе ограничительных мер.

Такие данные приводит Тюменьстат в докладе по социально-экономическому положению за первые месяцы 2020 года. В отчете сказано, что самым скромным по доходам оказался январь — 45 тыс. 332 рубля. Самым прибыльным — март: 51 тыс. 525 рублей. В апреле, когда уже были введены ограничительные меры, средний заработок составил 49 тыс. 863 рубля.

Самые высокие зарплаты в апреле зафиксированы в следующих отраслях: производство химических веществ и химических продуктов, добыча сырой нефти и природного газа, научные исследования и разработки – более 100 тыс. рублей.

В сфере производства машин и оборудования, а также сухопутного и трубопроводного транспорта средние зарплаты оказались чуть ниже. Самые скромные доходы по области - в таких отраслях, как производство мебели, текстильных изделий, полиграфия, связанных с гостиничным бизнесом и предприятиями общественного питания, а также работой курьером.

В сфере образования средняя зарплата составила 43 768 рублей, в области здравоохранения и социальных услуг — 48 778 рублей, пишет "Вслух.ру".