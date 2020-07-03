Депутаты гордумы вручили многодетным семьям ноутбуки

Ноутбуки многодетным семьям в рамках Общероссийской акции "Помоги учиться дома" вручили депутаты Тюменской городской думы Альбина Селезнева и Александр Григорьев.

Акция "Помоги учиться дома" – совместный с Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив проект, стартовавший в апреле 2020 года. Организаторы акции уверены, что современная техника пригодится детям для дистанционной учебы и получения новых знаний. Оборудование закупают для многодетных семьей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Альбина Селезнева долгожданными подарками порадовала семью Крымовых, где трое из пятерых детей учатся в школе, и семью Бедирхановых, в которой тоже трое школьников.

Депутат Александр Григорьев отметил, что ребята, которым он вручил ноутбуки, подаркам рады, ведь в семьях, где обучаются несколько детей, к компьютеру выстраивается очередь.

При общении с семьями Григорьев выразил надежду, что 1 сентября дети, как обычно, сядут за школьные парты, смогут пообщаться с одноклассниками, а с помощью компьютерной техники ребята смогут пополнять багаж знаний.