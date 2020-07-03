Более пятисот выпускников Тюмени сдают ЕГЭ по информатике

В Тюмени для выпускников школ стартовала экзаменационная кампания. Сегодня, 3 июля, более тысячи ребят сдают ЕГЭ по литературе, географии и информатике.

ЕГЭ по литературе выбрали около 430 выпускников, по географии — 123, по информатике — более 550 человек.

Напомним, что в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой аттестаты всем выпускникам выдали на основе итоговых годовых оценок. ЕГЭ сдают только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.

В Тюмени сдавать единый государственный экзамен намерены более 4 тысяч человек. Это 77% от общего количества выпускников, сообщает пресс-служба департамента образования администрации города Тюмени.

Самые востребованные предметы по выбору у тюменских выпускников: обществознание — 34 %, физика — 32 %, биология — 19,4%.

В городе организовано 15 пунктов приема экзамена на базе общеобразовательных учреждений и 6 пунктов на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья.