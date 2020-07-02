В тюменском медколледже — первый выпуск незрячих массажистов

Филиал Тюменского медицинского колледжа в Ялуторовске вручил дипломы первому выпуску незрячих массажистов. Среднее профессиональное образование с присвоением квалификации "Медицинская сестра / медицинский брат по массажу" получили 15 слепых и слабовидящих людей.

"Большинство выпускников — тюменцы. Также есть жители Голышманово, Тобольска, Ялуторовска, ХМАО — Югры", — рассказывает Ирина Алиева, пресс-секретарь Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых.

Среди изучаемых дисциплин были анатомия, основы патологии, основы терапии, основы педиатрии, классический массаж, медицинский массаж. За три года студенты участвовали в нескольких чемпионатах профессионального мастерства областного и всероссийского уровня. Призерами становились Александр Маракулин, Данис Исхаков, Станислав Проценко и другие.

Обучение проходило на бюджетной основе. Срок — два года и десять месяцев, форма обучения — очная. Студенты получали социальную стипендию. Инвалиды по зрению проживали в общежитии филиала, где были подготовлены комнаты для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2019 году в группу незрячих массажистов в ялуторовский филиал Тюменского медицинского колледжа поступили 17 человек.