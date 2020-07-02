Победители викторины "Время Побед" в Тюмени стали обладателями четырех квартир и семи автомобилей

11 суперподарков разыграли организаторы викторины "Время Побед" для счастливых участников второго тура. Чтобы получить ценный приз, нужно было ответить на вопросы в прямом эфире телеканала "Тюменское время", сообщает Вслух.ру.

Викторина проходила в Тюмени с 25 июня. В суперигре (второй тур) принимали участие те тюменцы, кто ответил на вопросы первого тура на уличных площадках. В качестве бонусов участники получали сладкие подарки от тюменских производителей, более везучим доставались телефоны iPhone11, телевизоры, фены, микроволновые печи, хлебопечки, чайники, утюги, блендеры, мультиварки и т. п. Всего 10 наименований бытовой техники.

Бытовую технику: телефоны, телевизоры, микроволновые печи и т.д. - можно получить до 19 июля в благотворительном фонде Тюмени, который выступил организатором викторины. Адрес: ул. Малыгина, 51/4, цокольный этаж. Обращайтесь в будни с 10 до 20 часов. При себе нужно иметь паспорт, свою часть вышеуказанной карточки, СНИЛС и ИНН. Справки по телефону: (3452) 228-481.