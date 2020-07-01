В Тюмени работают 40 полевых кухонь

Попробовать солдатской каши из гречки и тушенки с утра успели уже тысячи горожан.

На площадке в районе поликлиники № 17 на улице Широтная много желающихподкрепиться кашей и чаем. На раздаче работают волонтеры.

"С начала работы кухни нас обеспечили кашей примерно на 250-300 порций. В течение дня запас пополняется. Так что до вечера каши хватит всем, - заверите волонтер Данил. - Желающих много, подходят и дети, и взрослые. Мы следим, чтобы в очереди они были в масках и соблюдали дистанцию"..

Для работы полевых кухонь в Тюмени заготовлено 6 тонн гречки и более 5 тонн тушенки. Традиция раздавать жителям солдатскую кашу в областном центре давно соблюдается в рамках Дня Победы. Поскольку в этом году празднование 9 Мая из-за пандемии проходило в новом формате, работу полевых кухонь было решено организовать к фестивалю "Время Побед".