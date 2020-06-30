Вопрос с опасным участком дороги в поселке Березняковском решили с участием городского депутата

В поселке Березняковском урегулировали дорожное движение на опасном участке — на пересечении улицы Омутинской и Тюменской кольцевой автомобильной дорогой оборудовали регулируемый пешеходный переход. Вопрос с аварийным участком был одним из наказов местных жителей депутату.

"Транспортный поток на данном участке кольцевой — один из самых интенсивных, движение многополосное. Не раз здесь случались дорожно-транспортные происшествия, поэтому светофор был просто необходим. Его установка значительно улучшила обстановку на данном участке", — рассказал депутат Сергей Пыхалов.

Еще один вопрос, серьезно беспокоивший местных жителей — подтопление домов. Оно было связано с работой водоотводных каналов.

Часть домов в Березняковском расположены в низине, и во время сильных дождей и в период таяния снега на придомовых территориях скапливалась вода, намокал фундамент, а подвалы топило. Сергей Пыхалов сообщил, что проблему удалось решить: все каналы прочищены, укреплен земляной вал.