Тюменцам рассказывают об экспонатах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника

Фото: пресс-служба ТМПО

Тюменское музейно-просветительское объединение в своих социальных сетях продолжает публиковать интересные краткие рассказы об экспонатах структурных подразделений. В этот раз внимание было уделено "прадедушке" пластиковых контейнеров – туеску.

Собираясь в путешествие, мы обязательно берем в дорогу пластиковый контейнер с едой и термос с ароматным чаем. Контейнер позволяет сохранять продукты от порчи, а термос – температуру напитка. Для нас сегодня такие помощники – обычное явление, но ведь они не всегда существовали. В чем же хранили пищу и напитки наши прапрабабушки и дедушки?

Дело в том, что у современных контейнера и термоса, как и у вас, тоже был "прадедушка" – Туес, Туесок. Это такой короб, который изготавливали из бересты. По внутреннему строению он напоминает термос, у него тоже есть наружная и внутренняя стенки, между которыми остается небольшая воздушная прослойка, что позволяет туесу долго поддерживать температуру и условия хранения. Туес украшали яркой росписью, прорезным кружевным орнаментом или тиснением, иногда вплетали полоски из бересты.

Туес умеет сохранять прохладу воды, кваса и других холодных напитков в жаркий день, а горячие напитки в нем долго не остывают. В туесе дольше хранятся продукты, которые быстро портятся: молоко, масло, сметана и творог, они не киснут, соль не отсыревает, солёные грибы и огурцы приобретают особый аромат.

В выставочных экспозициях семейного музейного центра "Камелек" и Дома мастеров представлено многообразие туесков из фондов структурного подразделения "Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник".