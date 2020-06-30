В Тюменской области 18 случаев заболевания клещевым энцефалитом

В Тюменской области зарегистрировано 16 581 обращение по поводу присасывания клещей. Зафиксировано 18 случаев заболевания клещевым энцефалитом, а также 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

По сравнению с 2019 годом обращений по поводу присасывания клещей стало больше на 18%. Активность клещей связана с более теплой зимой и ранним началом эпидсезона — первое присасывание зарегистрировано 12 марта.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени помощь оказывают в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Ленина, 69).

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии (ул. Республики, 147).

Продолжает работу горячая линия Управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций: 8-9044-92-92-30.