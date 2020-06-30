В Тюмени пострадавшей пассажирке такси выплатят более 200 тыс. рублей

Калининский районный суд Тюмени постановил взыскать денежную компенсацию в пользу женщины, которая пострадала при ДТП в такси.

Авария произошла ночью 24 ноября 2019 года на улице Пархоменко. Водитель Nissan Almera на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил такси "Лада Гранта", ехавшее по главной дороге. В результате столкновения одна из пассажирок такси получила средней тяжести вред здоровью.

Водителя иномарки признали виновным по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Пострадавшая женщина обратилась в суд с иском о возмещении морального и материального вреда. Иск был заявлен не к виновнику аварии, а к собственнице Nissan Almera. Выяснилось, что владелица иномарки передала свою машину без оформления договора, потому к ней и был предъявлен иск.

Суд вынес решение о взыскании с ответчицы в пользу пострадавшей женщины более 211 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.