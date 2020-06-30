Дистанционное обучение – слухи. Тюменские школьники начнут новый учебный год в привычном формате

Дистанционное обучение не будет внедрено как основной формат занятий в школах. Новый учебный год в Тюмени начнется 1 сентября в привычной для родителей и детей очной форме обучения в классах, сообщили в Оперативном штабе региона.

В связи с пандемией коронавируса в Тюменской области с 18 марта 2020 года действует режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям, предписывающий, в частности, проводить занятия с учащимися средних образовательных учреждений в дистанционной форме. Такой формат взаимодействие учителя и детей продлился, фактически, до конца учебного года.

В социальных сетях и родительских чатах Тюмени пошли слухи о желании властей внедрить в грядущем учебном году дистанционное образование в качестве основного, отказавшись от постоянного присутствия учеников на уроках в школе. Также пользователями активно муссировалась информация о возможности переноса старта учебного года на более поздний срок. Тюменцы всерьез обеспокоились, особенно когда в СМИ появилась информация об участии Тюменской области в эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды.

Губернатор Тюменской области Александр Моор опроверг это и сообщил на своих страницах в соцсетях, что проект по цифровой образовательной среде не является переходом на дистанционное обучение. Проект предусматривает материально-техническое оснащение школ, увеличение скорости интернета.

"Это позволит расширить возможности образовательного процесса – например, прямо на уроках проводить телемосты с другими регионами или странами, слушать в прямом эфире лекции ведущих спикеров, защищать проекты на всероссийских или международных конкурсах, не выезжая за пределы региона, эффективно использовать возможности образовательных платформ и веб-ресурсов. И Тюменская область – один из первых регионов, где это станет возможным", - отметил глава региона.

Пока сохраняются риски распространения коронавирусной инфекции, Роспотребнадзор предписывает школам закрепить за каждым классом отдельное помещение и минимизировать общение учеников из разных классов на переменах. Также рекомендуется проводить уроки физкультуры на воздухе, измерять у всех температуру перед началом занятий и регулярно дезинфицировать помещения. По возможности Роспотребнадзор советует и сократить количество учащихся в одном классе.

При этом наработки в области дистанционного образования не пройдут даром. По словам врио Рособрнадзора Анзора Музаева, опыт онлайн-обучения может быть применен в период сезонных всплесков гриппа и ОРВИ весной и осенью, чтобы школьники не выпадали надолго из учебного процесса. Так даже находящиеся на больничном ребята смогут подключиться к классу с помощью компьютера и поучаствовать в уроке. Однако в ведомстве подчеркивают, что эта система требует существенной доработки и не может быть внедрена прямо сейчас. На отладку потребуется несколько лет.

Неготовность полноценно перейти на новый формат отметили и тюменские родители. Обучение во время пандемии выявило существенные недостатки дистанционного образования. В частности, на страницах тюменских пабликах в социальных сетях тюменцы массово жаловались на повышенный объем домашнего задания, некачественную подготовку учителей к обучению в формате онлайн и неготовность структуры школы, учителей и родителей к дистанционному обучению в целом. При этом отдельные пользователи сообщали, что в их школах детям не предлагается даже дистанционное обучение.

"Это не уроки, а ужас какой-то, все прерывается, ничего не слышно, дети выкрикивают, родители матерятся", - пишет Любовь Барышникова.

"10 класс. Платформы виснут. Тесты написаны на коленке за 1,5 минуты до того, как их выложить в сеть. Видео уроков нет, сами новые темы разбирают (ну кто разбирает, кто и не разбирает). Оцениваются тесты так, что волосы дыбом встают, как и письменные задания", - отмечает Светлана Миллер.

"Когда онлайн уроки проходят нормально без зависания, нет вопросов к учебе. Но проблема именно в образовательных платформах. Из 30 минут урока сын ваш может 27 просидеть в ожидании участников...", - сетует Светлана Толстоухова.

В итоге тюменцы даже обратились с жалобой к сопредседателю тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта Александру Пересторонину. В ответ ОНФ подготовил предложения для правительства Тюменской области и городского департамента образования.

В частности, Александр Пересторонин предложил разработать программу подготовки учителей по проведению дистанционного обучения и четкой постановки задач перед учениками, снизить нагрузку на каждого ребенка в период дистанционного обучения и составить план уроков и домашнего задания в соответствии с рекомендациями офтальмологов и психологов.

Также было предложено провести мониторинг многодетных и малоимущих семей на предмет наличия компьютеров дома и обеспечить их компьютерами при необходимости, а учителям выделить качественное оборудования для онлайн-трансляций.

"И школы, и власти по максимуму отработали, чтобы обучение проходило непрерывно и с пользой для детей. Однако дистанционное образование в таких масштабах имеет множество нюансов. Мы еще не готовы переходить на такое обучение полностью, особенно это касается школьного образования, но этот огромный опыт можно и нужно использовать частично в будущем, развивать технологии, механики. Для этого мы и разрабатываем сейчас различные предложения по улучшению и оптимизации данного процесса", - отметил сопредседатель регионального отделения ОНФ Александр Пересторонин.

Режим повышенной готовности к ЧС действует в Тюменской области с 18 марта. С 6 апреля школы региона перешли на дистанционный формат образования. Каждая школа подбирала удобный для себя способ организации занятий. Работа велась с помощью специализированных образовательных сайтов, таких как "Учи.ру", "Якласс", "Мобильное электронное образование", "Моя школа в online" и другие. Активно использовался ресурс "Web-образование".