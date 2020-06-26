Депутаты Тюменской гордумы признали Артура Ольховского Почетным гражданином Тюмени

Депутаты Тюменской городской думы на заседании 26 июня проголосовали за присуждение звания "Почетный гражданин города Тюмени" руководителю первого поискового отряда Тюменской области Артуру Ольховскому посмертно. Решение принято единогласно.

Артур Ольховский – выдающийся тюменец, который всю жизнь посвятил работе с детьми, военно-патриотическому воспитанию, привитию любви к Родине и родному краю. "Безусловно, это знаковое решение для Тюмени", - отметил председатель думы Евгений Заболотный.

В адрес городской думы в поддержку кандидатуры Артура Ольховского на получение звания поступили письма от Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России", поисковых организаций Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Сахалинской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской областей, Карелии и Тарарстана, Чеченской Республики, Югры и Ямала, депутатов Тюменской областной думы, а также от коллективов крупных предприятий региона.

Артур Ольховский – известный педагог и общественник, руководитель Тюменской региональной общественной организации "Областной поисковый центр". При его непосредственном участии проведено более 180 полевых поисковых экспедиций, подняты останки около 10 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, установлены имена 480 человек. Вместе с воспитанниками он провел десятки акций и проектов патриотической направленности, которые приобрели областной и всероссийский масштаб. Артур Ольховский скончался в декабре 2019 года на 53-м году жизни.