Депутат гордумы и молодежь навели порядок в сквере Петра Потапова

Порядок на территории, прилегающей к судостроительному заводу, навели депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук и представители Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе.

Пользуясь случаем, Юрий Баранчук рассказал ребятам об истории создания памятника торпедному катеру, установленному в рамках проекта "Оружие Победы, сокоординатором которого является депутат.

Баранчук рассказал, что макет тюменского катера сделан максимально близко к оригиналу. "Это было нелегко, ведь точных чертежей не сохранилось, пришлось многое дорабатывать самим, изучать специализированную литературу и фотографии военных лет. Строительство макета катера велось в течение нескольких месяцев в Перми, на Верхнекамском судостроительном комплексе. Памятник открыли в октябре 2018 года", – напомнил депутат.

Представители молодежного парламента узнали, что на Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны было выпущено 165 торпедных катеров, которые внесли большой вклад в Победу.

За героический труд в годы Великой Отечественной войны коллективу предприятия было навечно присуждено Красное Знамя Государственного Комитета обороны СССР и единственному из всех предприятий области вручен орден Отечественной войны I степени.

По мнению Юрия Баранчука, такие совместные с молодежью акции позволяют не только сделать город чище, но и пополнить багаж ребят знаниями об истории родного края.