Водитель Mercedes выплатит сбитой 12-летней тюменке 280 тыс. рублей

В Тюмени водитель Mercedes-Benz выплатит 280 тыс. рублей пострадавшей по его вине школьнице.

8 октября 2019 года 48-летний мужчина на Mercedes Benz на улице Шевченко нарушил правила дорожного движения и сбил 12-летнюю девочку. Школьницу госпитализировали, ей был причинен вред здоровью средней тяжести.

Водитель был признан виновным по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и оштрафован на 20 тыс. рублей.

Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред. Калининский районный суд постановил взыскать с виновника аварии 280 тыс. рублей. Тюменец обжаловал назначенную сумму в Тюменском областном суде, но жалобу оставили без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.