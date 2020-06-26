Тюменцы прошли в финал международного фестиваля молодёжных театров GingerFest

Театр-студия "Билет на трамвай" ТюмГУ прошла конкурсный отбор на II Международный фестиваль молодёжных театров GingerFest. Он пройдет в Туле в апреле 2021 года. В фестивале примут участие театральные коллективы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта, Туниса.

Тюменцы представят пластический спектакль "60 ударов сердца" по мотивам романа "Так было" тюменского писателя Константина Лагунова. Это история о людях, которые работали в тылу в военное время, о ежедневной борьбе с самим собой.

— Попасть на фестиваль такого уровня для нашей студии — большая победа! Спектакль создавали с огромной любовью и трепетом. Надеемся, что вложенные эмоции отзовутся как у зрителя, как и у комиссии, — отметила руководитель студии Тамара Мингазиева.

На фестивале GingerFest представляют спектакли для детей и взрослых в самых разных жанрах: от традиционной театральной постановки до пластических номеров и перформансов. В качестве членов жюри приглашены профессионалы театра из России (Москва, Тула), Италии (Неаполь) и Канады (Оттава). Также на фестивале пройдут мастер-классы и творческие встречи с театральными критиками и актерами из разных стран.