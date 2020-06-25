На домах тюменских ветеранов появились Знамёна Победы

В день проведения юбилейного Парада Победы молодогвардейцы Тюмени поздравили пятерых ветеранов и установили Знамёна Победы на фасады их домов - копии штурмового флага, которое было установлено 30 апреля 1945 года воинами 756 стрелкового полка дивизии на куполе рейхстага.

"75 лет назад прошел первый парад великой Победы. Это был большой праздник свободы, праздник надежды, что отцы и братья вернутся живыми. В Тюмени парад перенесён на июль, но мы сегодня решили порадовать Ветеранов, украсив их Дома знаменем победы, чтобы каждый знал, что именно в этом доме живет герой, подаривший нам мирное небо" - прокомментировал акцию Владимир Сбитнев, руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия".