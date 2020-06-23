Топ образовательных YouTube-каналов на русском языке

В XXI веке полезную информацию можно получить не только в стенах учебных заведений и библиотеках, но и на просторах Интернета. Главное, знать места, где обитают не только мемы и бессмысленные дискуссии. Тюменский провайдер "Русская компания" предлагает ознакомиться с отличными образовательными YouTube-каналами, чтобы вы могли путешествовать по Интернету с пользой.

Для любителей получать знания в формате лекций и интервью современный YouTube предоставляет настоящее раздолье. Пожалуй, один из самых популярных подобных каналов – "TED на русском языке". TED — некоммерческая организация, посвященная распространению идей, как правило, в виде короткого, мощного выступления. Сегодня он охватывает практически все темы — от науки и бизнеса до глобальных проблем. Канал ведется в английском сегменте, однако благодаря работе неравнодушных русскоязычных волонтеров канал доступен и нам. Здесь интересные люди из различных сфер рассказывают о себе и о нас. Регулярно выкладываются новые ролики, в неделю – около трёх.

Лекции и интервью о фундаментальной науке и ученых, которые ее создают, можно найти на канале "ПостНаука". Лекции о науке и разоблачения лженауки, что особенно важно в связи с распространением, например, множества мифов о коронавирусе, можно найти на канале ScienceVideoLab. Менее известный, но не менее интересный канал SciTeam предлагает интервью с учеными, представляющими разные сферы знаний. На канале SciOne молодые ученые, журналисты, инженеры, художники, специалисты и просто творческие люди максимально доступно рассказывают обо всем на свете с точки зрения науки. Также стоит посетить международный открытый научно-популярный лекторий "15x4 Talks", где можно встретить ролики не только на русском.

Если вы хотите подтянуть свои знания или просто узнать что-то новое из области физики, химии или математики, можно посетить "KhanAcademyRussian". Здесь выпускник Массачусетского технологического института простым и доступным языком рассказывает о физике, математике и даже биологии. Конечно, в русском переводе. Интересные новости современной науки на простом и понятном языке от двух ученых, работающих в сфере физики и химии, ждут вас на канале "Чуть-чуть о науке".

Особо увлекательным обещает быть канал "Химия - Просто", ведь здесь содержатся видео химическими опытами и объяснениями к ним. Также химические и физические эксперименты можно найти на канале "Простая наука", а провести опыты по неорганической и органической химии приглашает Thoisoi. Заслуживает внимания и малоизвестный канал Microbia, показывающий жизнь микроорганизмов под микроскопом – это не столько познавательно, сколько "залипательно".

Любителям создавать различные электронные устройства своими руками по вкусу придется канал AmperkaRu, впрочем, есть здесь и просто познавательные видео. Также необычные эксперименты с электричеством, опыты и изобретения предлагает канал Kreosan.

Переходим к истории и культуре. И здесь в числе лучших обязательно стоит упомянуть канал "Арзамас". Это ресурс одноименного онлайн-проекта, посвященный как раз истории культуры. Историю разных эпох, времен и народов можно найти в Red Room. Занимательные видео о картинах и художниках предлагает "Хэй, Винсент!". "Антропогенез РУ" предлагает познакомиться с древнейшей историей и антропогенезом. Узнать историю планеты Земля и всего, что из неё можно выкопать, расскажет "Упоротый палеонтолог". Благодаря YouTube можно даже посетить, не выходя из дома, Третьяковскую галерею.

С российской космонавтикой вас познакомит канал "Роскосмос ТВ", а чтобы лучше понимать, что там происходит, можно предварительно посмотреть ролики канала "Космос Просто". Наконец, любителям далеких галактик и серьезных изысканий рекомендуется к посещению канал Alpha Centauri. Здесь пользователя ждет образовательный проект о космосе, прямые трансляции космических запусков, переводы объяснительных роликов NASA и Европейского космического агентства, авторские видео об устройстве Вселенной.

Наконец, на YouTube полно научных каналов из разряда "всё обо всём". К примеру, разоблачение научных мифов и предрассудков можно найти на TrashSmash. Есть свой филиал и у ТВ-канала "Наука 2.0" – это научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки: человек, техника, технологии и космос. Здесь же обитает и недавно вернувшая на телевидение, правда, без Пушного, многими с детства любимая передача "Галилео". Можно посетить и Naked Science – канал одноименного научно-популярного сайта. В Интернет переехал и научно-популярный проект информационного агентства ТАСС под названием "Чердак". А любителям пофантазировать рекомендуется канал "Что, если", в котором ставятся гипотетические задачи и даются ответы на них.

Конечно, это далеко не полный список образовательных YouTube-каналов на русском языке. Главное, что у вас есть огромный выбор просветительских ресурсов по душе. Важно лишь, чтобы у вас был шустрый Интернет, а об этом позаботится "Русская компания".

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