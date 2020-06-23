В Тюмени проведут фестиваль "Время Побед"

С 25 июня по 1 июля в Тюмени пройдет фестиваль "Время Побед", участники которого получат подарки, в числе которых есть квартиры и машины.

Чтобы стать обладателем бытовой техники, сладких подарков, квартиры или машины, нужно правильно ответить на вопросы викторины на первом этапе. Они охватят историю Тюмени и Тюменской области, их роль в Великой Отечественной войне, а также затронут знание Конституции. На втором этапе ценные подарки разыграют в прямом эфире телеканала "Тюменское время".

Участвовать можно на площадках фестиваля, они будут работать с 25 июня по 1 июля 8:30 и до момента розыгрыша всех карточек, но не позднее 19:00. Для тюменцев старше 65 лет и имеющих хронические заболевания предусмотрено участие по телефону 8 800 234 22 22.

В рамках фестиваля тюменские производители продовольственной продукции выставят для гостей праздничной ярмарки лучшие товары. Работать ярмарка будет на 80 площадках Тюмени 27, 28 июня и 1 июля. Местные предприятия предложат широкий ассортимент продовольственной продукции со скидками.