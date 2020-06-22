Юрий Коновалов помог тюменцам решить вопрос по восстановлению дорожного покрытия у дома

У многоквартирного жилого дома № 80 по Червишевскому тракту рабочие восстановили поврежденное асфальтовое покрытие. Проблема возникла еще зимой. Решить ее жильцам дома помог депутат Тюменской городской думы Юрий Коновалов.

С просьбой оказать помощь в восстановлении нарушенного благоустройства двора к Юрию Коновалову в конце февраля этого года обратились жильцы многоэтажки.

С их слов, специалисты ООО "Тюмень Водоканал" после устранения аварии на сетях холодного водоснабжения не восстановили асфальтовое покрытие на отремонтированном участке. Депутат разъяснил тюменцам, что в холодное время года участки раскопок восстанавливают в "зимнем" варианте: котлован заполняется щебнем, по мере необходимости проводится подсыпка. К восстановлению нарушенного благоустройства специалисты предприятия должны были приступить после установления теплой сухой погоды.

О данном факте Юрий Коновалов сообщил в управу Калининского округа и следил за развитием ситуации. В настоящее время вопрос с депутатского контроля снят. Побывав на месте, депутат убедился, что работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на дворовой территории многоквартирного жилого дома выполнены качественно с соблюдением сроков.