Известные тюменцы призывают к соблюдению ПДД

Источник фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Известные тюменские спортсмены, деятели культуры, общественники, руководители органов власти стали участниками акции #СамоутверждайсяНеНаДороге, которая нацелена на профилактику опасного и агрессивного вождения. Именитые тюменцы призывают жителей региона к ответственному участию в дорожном движении.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, к жителям Тобольска обратились братья Арангуловы, к юным жителям Ишима - участник конкурса "Голос дети" Матвей Гилев, в Ялуторовске за безопасность на дорогах будут ратовать многодетные семьи и каратисты, в Тюмени участниками акции станут мотокроссмены, чемпионы-дзюдоисты, байкеры, спортсмены-дрифтеры и представительницы шестовой акробатики.

С начала 2020 года в Тюменской области погиб 71 человек. Причиной многих громких дорожных аварий становится агрессивное и опасное вождение. Известные люди хотят донести до автолюбителей мысль о том, что самоутверждение на дороге может привести не только к нарушению закона, но и к трагедии.