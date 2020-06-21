Тюменские "бабушки особого назначения" вышли в онлайн

Спецотряд активистов 55+ в рамках социального проекта "#Бабушки особого назначения" Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" продолжает просветительскую деятельность в онлайн-формате. Участники готовят серию коротких вебинаров, публикуют полезные видеоинструкции по безопасности.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, "особые бабушки" в рамках своей добровольческой работы говорят о самообороне, безопасности в быту, экологической, финансовой, правовой грамотности, лекарственной и пищевой безопасности, учат оказывать первую помощь. Пристальное внимание волонтеры уделяют сверстникам и представителям юного поколения. Например, в игровой форме в режиме онлайн делятся советами от Капитана Помогайкина ― бессменного помощника сотрудников тюменской полиции. Ребята узнают о правилах дорожного движения, опасностях в общении с незнакомцами, безопасных прогулках и многом другом.

"Мы должны заботиться обо всех поколениях. Уверены, совместными усилиями мы сможем сократить количество несчастных случаев, сохранить здоровье, имущество... Ведь, чтобы изменить мир к лучшему, начинать нужно с самих себя", ― считают участники проекта.