Тюменцы решили отложить съемки мини-сериала о войне

Съемки проекта "Сквозь камни" про оборону Аджимушкайских каменоломен (Керч) в 1942 году перенесли на 2021 год. В состав съемочной команды войдут кинематографисты из Тюмени и Москвы, а режиссером мини-сериала станет Денис Гуляр.

Съемки тюменского мини-сериала о войне должны были начаться в июне 2020 года, однако из-за эпидемиологической ситуации в стране решили перенести работу, пишет "Мой портал".

"Команда приняла решение отложить производство, потому что съемочный период подразумевает большое скопление людей, работу команды и массовые сцены. Ввиду сложившейся ситуации очень сложно прогнозировать работу, а кино — это планирование и точные даты. Мы дождемся окончания ситуации с пандемией, решения всех вопросов относительно массовых мероприятий и будем строить новую стратегию работы над проектом", — прокомментировал креативный продюсер сериала Андрей Зубов.

По сюжету сериала, музей будущего испытывает революционную технологию для погружения в историю — "хронодайвинг". Ваня — юный борец за свободу, попадает в 1942 год в разгар обороны Аджимушкайских каменоломен. Там среди тысяч запертых в катакомбах людей ему предстоит стать частью партизанского отряда светлячков и узнать настоящую историю своей семьи.

"Сквозь камни" — история про военный гарнизон, который укрывал мирных жителей от армии рейха в катакомбах каменоломен. Тогда под землю спустились по разным данным 17–19 тысяч человек, а на поверхность нацисты вывели всего лишь 7 пленных солдат.

История основана на реальных событиях. Ее команде создателей рассказал Михаил Радченко, последний свидетель тех событий.