Тюменский депутат подарил несколько планшетов детям из многодетных семей

Депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук приобрел для школьников из многодетных семей планшеты для домашнего обучения. Гаджеты юным тюменцам он передал в рамках всероссийской акции "Помоги учиться дома".

У Сусанны и Романа Никитиных шестеро детей-учащихся: один студент и пятеро школьников. Во время дистанционного обучения они были вынуждены заниматься по очереди на одном компьютере. "Было очень непросто, особенно с дочкой-первоклассницей – ей ведь нужно все объяснять", – рассказала Сусанна. Теперь, уверена она, обучаться детям будет гораздо проще.

Помимо Никитиных, Юрий Баранчук вручил планшеты еще трем малоимущим многодетным семьям.

"В рамках акции "Помоги учиться дома" я на собственные средства закупил планшеты для многодетных семей. Это мой небольшой вклад в поддержку таких семей, ведь очень сложно обеспечить дистанционный учебный процесс, когда на всех детей один компьютер", – рассказал об акции Юрий Баранчук.

Депутат отметил, что, несмотря на все трудности, большинство ребят завершило учебный год без троек.