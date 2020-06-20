Медики ЯНАО, работающие с коронавирусом, получат награду от губернатора

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В честь празднования Дня медработника глава Ямала Дмитрий Артюхов планирует создать награду для врачей, работающих в красной зоне коронавирусных больниц, сообщает Муксун.fm.

Артюхов провел онлайн-конференцию с врачами региона. Губернатор выразил благодарность за верность выбранной профессии и поздравил врачей с праздником.

Губернатор высказался за инициативу о создании новой награды для врачей, работающих с заболевшими коронавирусом.

Также Артюхов заявил, что правительство Ямала имеет три главных приоритета в развитии медицины. Это качественные условия труда, оснащение больниц современной техникой и предоставление достойного жилья для работников медицины.

Глава региона напомнил о поручении президента Владимира Путина. Согласно указу, врачи первого звена на Ямале могут претендовать на получение служебной квартиры. За три года такие квартиры смогут получить 300 семей.

Кроме того, врачи могут поучаствовать в жилищной программе, согласно которой правительство Ямала компенсирует 40% от стоимости жилья.