Авторадио запускает летний фотобатл "Коты или собаки"

Фотография предоставлена организаторами конкурса

Кто в "Инстаграме"и во "ВКонтакте" всегда набирает больше всего лайков? Конечно, ваши усатые любимцы!

Авторадио Тюмень запускает в эфире и в свеой группе во "ВКонтакте" фотоконкурс "Коты или собаки". Победители получат конрм для питомцев.

Чтобы принять участие, до 14 июля необходимо прислать одну одну фотографию своего любимца в личные сообщения группы Авторадио Тюмень в VK, на фото допускается изображение только одного животного. В описании к фото нужно указать кличку питомца. Также можно добавить, какой у него характер, при каких обстоятельствах вы познакомились, интересную историю с его участием.

Фотография и описание к ней будут опубликованы в альбоме "Коты или собаки". Вам остается лишь сделать репост фотографии на свою страницу во "ВКонтакте", и пусть все друзья голосуют за вашего питомца! Фото, набравшее максимальное количество лайков, будет объявлено победителем в финале конкурса 15 июля, в группе Авторадио Тюмень.

Остальные подробности можно найти на радиовтюмени.рф. Партнеры проекта: корм для собак "Дилли" и зоомагазин "А покормить?".