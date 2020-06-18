В Тюмени обсудят вопросы сохранения исторических некрополей

Фото: Настя Громик

Судьбы старинных кладбищ, Текутьевского и Парфеновского (Заречного), обсудят в Тюмени. Общественное обсуждение, инициированное Тюменским архитектурным товариществом, состоится 19 июня.

О своих предложениях по организации территории Текутьевского кладбища расскажут архитектор, генеральный директор ГК "Гармония", автор проекта благоустройства Текутьевского бульвара Нурлан Сапаров и архитектор, генеральный директор ООО "Архитектурно-инженерной группы "ИСТ" Илфат Минулин.

О своей работе расскажут инициативные группы. Это команда проекта "Музей воспоминаний "Мы жили", готовящая сайт-путеводитель по Текутьевскому кладбищу, а также представители общественной организации "Наследие", занимающиеся Парфёновским кладбищем.

Владимир Скалдин, координатор проекта "Том Сойер Фест" в Тюмени, представит предложения по системе навигации Текутьевского кладбища.

Модератором обсуждения выступит Екатерина Журавлева, культуролог, архитектор, член Союза Архитекторов России.

Онлайн-трансляция мероприятия стартует завтра, 19 июня, в 17:00 ссылка на трансляцию появится чуть позже здесь.