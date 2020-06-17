В Ялуторовске осудили водителя грузовика, который задавил коллегу и скрылся

Ялуторовский районный суд вынес приговор 41-летнему мужчине, который на грузовике по неосторожности насмерть задавил коллегу и убежал с места ДТП.

Трагедия произошла 25 августа 2019 года на бывшей территории ООО "Комбинат строительных материалов" в Ялуторовске. Чтобы облегчить работу, один из мужчин, не имевший водительского удостоверения с открытой категории "С", сел за руль грузовика с гидроманипулятором. При движении задним ходом он не подал звуковой сигнал, не убедился в безопасности маневра и насмерть задавил коллегу, после чего скрылся.

Суд признал мужчину виновным по п."б" ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения) и назначил ему 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На 2 года и 6 месяцев он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.