У тюменца с 76 неоплаченными штрафами арестовали авто

В Тюмени автоинспекторы остановили автомобиль, за владельцем которого числилось больше полусотни неоплаченных штрафов ГИБДД.
Владелец Nissan Almera и еще 9 машин не оплатил 76 штрафов на сумму более 103 тысяч рублей. Это были штрафы за выезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скоростного режима, зафиксированные автоматическими камерами на дорогах.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, автомобиль арестован судебными приставами на специальную стоянку.
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