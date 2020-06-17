У тюменца с 76 неоплаченными штрафами арестовали авто

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы остановили автомобиль, за владельцем которого числилось больше полусотни неоплаченных штрафов ГИБДД.

Владелец Nissan Almera и еще 9 машин не оплатил 76 штрафов на сумму более 103 тысяч рублей. Это были штрафы за выезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скоростного режима, зафиксированные автоматическими камерами на дорогах.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, автомобиль арестован судебными приставами на специальную стоянку.