У тюменца с 76 неоплаченными штрафами арестовали авто

14:30 17 июня 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы остановили автомобиль, за владельцем которого числилось больше полусотни неоплаченных штрафов ГИБДД.

Владелец Nissan Almera и еще 9 машин не оплатил 76 штрафов на сумму более 103 тысяч рублей. Это были штрафы за выезд за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скоростного режима, зафиксированные автоматическими камерами на дорогах.  

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, автомобиль арестован судебными приставами на специальную стоянку.

Теги: ГИБДД , штрафы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2020