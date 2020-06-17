Тюменцам предлагают пройти опрос о самоизоляции и выиграть электросамокат

Анонимный опрос "Жизнь после самоизоляции" проходит в рамках одноименного исследования. Оно поможет определить изменения в настроении жителей до и после весеннего режима изоляции.

Пройти опрос могут все желающие до 1 июля. Вопросы разделены по нескольким возрастным категориям. Самому везучему респонденту достанется электросамокат.

Предварительные итоги исследования обсудят профессиональные психологи 2 июля в 14:00. Также они дадут рекомендации жителям, как смягчать негативные влияния самоизоляции на жизнь и поддерживать сформированные позитивные привычки. Прямой эфир пройдет в группе Moi-portal.ru "ВКонтакте".

"Опрос и исследование помогут конкретизировать фразу "после самоизоляции жизнь не будет прежней": какие предположения касаемо жителей Тюмени верны, а какие не оправдают себя. Думаю, это будет интересно узнать каждому", — рассказала куратор проектов молодежной политики Тюменской области Юлия Каргаполова.

Среди участников исследования разыграют электросамокат. Чтобы его получить, нужно поделиться ссылкой, которая появится в конце анкеты, в своих социальных сетях: "ВКонтакте", Facebook или "Одноклассниках" с хэштегом #самокатзаопрос. Каждому участнику присвоят уникальный номер. Победителя определят с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире после выступления психологов.