Пять жителей Тюменской области заразились клещевым энцефалитом

С марта по 16 июня 15 170 тысяч жителей Тюменской области обратились к медикам по поводу присасывания клещей, в том числе 3 335 - дети от 0 до 14 лет. С начала сезона в регионе зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 6 - клещевым боррелиозом.

Статистика обращений не превышает среднемноголетних значений, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Снятых клещей специалисты рекомендуют передавать на исследование в лабораторию ФБУН "Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора. За март-июнь от населения на исследования принято 1 796 клещей, в 24 из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, в 897 (около 50 %) являются переносчиками клещевого боррелиоза.