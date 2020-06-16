В Рощино приземлился самолет с эвакуированными из Африки

11:38 16 июня 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото из архива

В Тюмени в аэропорту Рощино сегодня, 16 июня, в 8:15 совершил посадку рейс авиакомпании Utair. На борту находился 161 человек.

В местные обсерваторы разместили 64 человека, это 61 взрослый и 3 ребенка. 54 человека — сменные летчики и персонал Utair, работавший в странах Африки, 10 человек — граждане РФ, эвакуированные их стран Африки (Мали, Судан, Южный Судан, Сомали, Эфиопия) по спискам МИД РФ.

Как сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса, остальные 97 пассажиров отправились рейсом из Тюмени в Москву для прохождения там необходимых карантинных мероприятий.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2020