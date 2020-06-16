В Рощино приземлился самолет с эвакуированными из Африки

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В Тюмени в аэропорту Рощино сегодня, 16 июня, в 8:15 совершил посадку рейс авиакомпании Utair. На борту находился 161 человек.

В местные обсерваторы разместили 64 человека, это 61 взрослый и 3 ребенка. 54 человека — сменные летчики и персонал Utair, работавший в странах Африки, 10 человек — граждане РФ, эвакуированные их стран Африки (Мали, Судан, Южный Судан, Сомали, Эфиопия) по спискам МИД РФ.

Как сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса, остальные 97 пассажиров отправились рейсом из Тюмени в Москву для прохождения там необходимых карантинных мероприятий.