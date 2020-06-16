Творческие коллективы поздравили тюменцев с Днем России

Творческие коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень" курсировали в День России по дворам и дарили тюменцам праздник.
В каждом дворе на запланированном маршруте ведущие рассказывали о деятелях культуры и искусства, спортсменах, педагогах, медицинских работниках и почетных гражданах нашего города.
Радовали горожан тематическими песнями вокал-бэнд "Матрица", Дарья Чехомова, Ирина Вайланд, Евгений Петропавловский, Анастасия Русанова, Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко и фольклорный ансамбль "Росстань".
Главной темой концертных программ стало знакомство с именами людей, которые меняют наш город и прославляют его. Выступления творческих коллективов были обращены к темам сохранения традиций, объединения россиян, любви, мира, искусства, добрососедства.
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