Сюжет об азербайджанской кухне стал победителем конкурса национальных видеороликов "Мы"

В Тюмени подвели итоги первого конкурса национальных видеороликов "Мы". Его участники рассказали о праздниках, обычаях и быте своего народа. В номинации "Видеорепортажи / Видеоблоги" победителем стал специалист центра "Дзержинец" Мунис Мобил оглы Мустафаев.

В ролике "Традиции и особенности азербайджанской кухни" национальные блюда и гостеприимство отражены на примере семьи Бабаевых.

"Видео снято в рамках проекта ""Многонациональное гостеприимство Тюмень". Его цель - рассказать о культуре, традициях, обрядах народов, проживающих на территории Тюмени. Этот ролик мы снимали часа два, а вот монтаж занял четыре часа. К участию мы приглашали активные семьи азербайджанской организации. Согласие поступило от двух семей, одни из которых те самые Бабаевы", - рассказал Мунис Мустафаев.

Всего на конкурс было подано 107 заявок из Тюменской области и Югры. По итогам, жюри определило 15 лауреатов, 9 участников получили специальные призы.

Первый Тюменский областной конкурс национальных видеороликов "Мы" организован в рамках реализации стратегии развития государственной национальной политики РФ до 2025 года.