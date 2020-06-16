Тюменские соцслужбы возобновляют работу в оффлайн-формате

С 15 июня 2020 года в организациях социального обслуживания населения Тюменской области и территориальных комплексных центрах соцобслуживания начался прием заявлений и документов граждан на оформление льгот, субсидий, пособий, выдача удостоверений, справок о мерах социальной поддержки.

Прием граждан в организациях социального обслуживания населения осуществляется только по предварительной записи.

Записаться на прием в Центр обеспечения мер социальной поддержки ведется через сайт в разделе "Запись". Записаться на прием в территориальные комплексные центры можно по телефонам диспетчерских служб по месту жительства.

В целях нераспространения коронавирусной инфекции при личном посещении учреждений необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Телефон справочной службы по вопросам предоставления мер социальной поддержки: 8-3452-68-88-86.