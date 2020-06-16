В Тюмени начался третий этап опрессовок

В областном центре 15 июня стартовал третий этап гидравлических испытаний теплосетей. Специалисты "УСТЭК" проверят 137 км трубопроводов в районе КПД, на улицах 50 лет Октября, Энергетиков, Республики, Воровского, Пермякова.

Как отмечают в пресс-службе компании, период ограничения подачи горячей воды сокращен с 14 до 12 дней. Ознакомиться с графиком отключений можно на сайте.

"Практика сокращения на два дня каждого из следующих пяти этапов гидравлических испытаний применяется единой теплоснабжающей организацией Тюмени впервые", — комментируют в АО "УСТЭК".

Во время второго этапа гидравлических испытаний на 184 километрах магистральных и распределительных сетей выявлено и устранено 25 повреждений.