В Ишиме стартует проект "Линии города"

Тизер-шоу "Вечерний город" даст старт проекту "Линии города" в Ишиме. Открытие состоится 15 июня в 17:00 в социальных сетях.

Спикером выступит архитектор-урбанист, городской проектировщик, видеоблогер, руководитель проектов КБ "Стрелка" Андрей Елбаев из Москвы. Он расскажет о городе мечты и арт-прогнозе на ближайшие три месяца. Присоединиться к трансляции можно в группе проекта: vk.com/linii_goroda.

Сам проект будет реализован в течение лета. Участников ждет насыщенная образовательная онлайн и офлайн программа из трёх блоков. Участники блока "Линия одежды" смогут разработать и создать свой стиль и бренд, в блоке "Истории дворов" можно выбрать самые интересные городские дворы для изменений и создать в них уникальные арт-продукты. "Streat ГИD" направлен на изучение истории и локации города вместе с экспертами, где можно придумать уникальный городской квест-маршрут вместе с командой.

Регстрация продлится до 22 июня. Количество мест ограниченно, пишет "Мой портал" со ссылкой на мультицентр "Моя территория".

Впервые проект "Линии города" прошел в конце 2019 года. Для активных жителей Ишима были проведены тизер-лекции, арт-сессии и воркшопы. В них приняли участие 145 человек.