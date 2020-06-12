"Отряды мэра" в Тюмени готовятся открыть трудовой сезон

Фото из группы "Отряды мэра Тюмень" ВКонтакте

Новый трудовой сезон готовятся открыть тюменские "Отряды мэра". Первая смена "муравьев" была отложена из-за режима повышенной готовности в регионе. Старт запланирован на 15 июня.

Подростки будут трудиться 10 рабочих дней по три часа. При полной загруженности на первой смене они получат зарплату 3485,71 руб. и материальную поддержку от "Центра занятости населения" в размере 821,42 руб. Всего предусмотрено 1400 рабочих мест.

Онлайн-запись на вторую смену, которая соберет 1350 несовершеннолетних тюменцев, откроется позже на официальном сайте отряды-мэра.рф. График работы будет таким же.

В рамках "Трудового лета" поработать могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Выбрать можно среди 40 различных видов деятельности. Можно стать рабочими по благоустройству, помощниками библиотекаря, экскурсовода, администратора, специалиста по маркетингу, слесаря по ремонту автомобилей, артистов. В творческие бригады предусмотрено собеседование, пишет "Вслух.ру".