"Отряды мэра" в Тюмени готовятся открыть трудовой сезон

Новый трудовой сезон готовятся открыть тюменские "Отряды мэра". Первая смена "муравьев" была отложена из-за режима повышенной готовности в регионе. Старт запланирован на 15 июня.
Подростки будут трудиться 10 рабочих дней по три часа. При полной загруженности на первой смене они получат зарплату 3485,71 руб. и материальную поддержку от "Центра занятости населения" в размере 821,42 руб. Всего предусмотрено 1400 рабочих мест.
Онлайн-запись на вторую смену, которая соберет 1350 несовершеннолетних тюменцев, откроется позже на официальном сайте отряды-мэра.рф. График работы будет таким же.
В рамках "Трудового лета" поработать могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Выбрать можно среди 40 различных видов деятельности. Можно стать рабочими по благоустройству, помощниками библиотекаря, экскурсовода, администратора, специалиста по маркетингу, слесаря по ремонту автомобилей, артистов. В творческие бригады предусмотрено собеседование, пишет "Вслух.ру".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru